ASCE GYO, BUILDEAST Fuarına Katıldı

ASCE GYO, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. ASCE GYO Kurucusu Abdulkadir Konukoğlu, konut alanında da deneyimlerini sürdürdüklerini belirtti.

ASCE GYO, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarına (BUILDEAST) katıldı.

ASCE GYO Kurucusu Abdulkadir Konukoğlu, sanayi sektöründeki deneyim ve titizliklerini konut alanında da sürdürdüklerini söyledi. ASCE ile 10 yıl önce Gaziantep'e lüks ve konforlu site anlayışı getirdiklerini ve Gaziantep'in yanı sıra Ankara, İstanbul ve Sakarya'daki arsa yatırımlarını değerlendirmek üzere çalışmaya başladıklarını belirten Konukoğlu, ASCE'yi bu yıl Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüştürdüklerini ve yüzde 25,04'ünü halka arz ettiklerini hatırlattı.

Tamamladıkları çok sayıda konut ve iş yerinin yanı sıra, projelendirmeyi planladıkları yüzbinlerce metrekare inşaat alanlarının olduğuna vurgu yapan Konukoğlu, "Fark sunan, örnek gösterilen projelere imza atarak sektörün öncüsü olmak vizyonuyla yola çıktık. Yaptığımız her işte daima bin düşünür, bir yaparız. Bizi farklı kılan, başarımızın temelini oluşturan tam da budur" dedi.

ASCE GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uğur ve ekibi, standı ziyaret eden misafirlere yatırımlar ve hayata geçirilecek yeni projelerle ilgili bilgi aktardı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı.

BUILDEAST 3. Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, 8 Ekim 2023 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. - GAZİANTEP