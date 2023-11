Arzum, A.L.F.A. Awards 2023'te Müşteri Markası Ödülü'nü kazandı

Arzum, A.L.F.A. Awards 2023'te küçük ev aletleri kategorisinde yılın "Müşteri Markası" olarak ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana en iyi müşteri deneyimini yaratan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A. Awards'ın kazananları belli oldu.

Arzum, A.L.F.A. Awards 2023'te "Küçük Ev Aletleri" kategorisinde yılın "Müşteri Markası (Customer Brand)" seçildi. Kazananlara ödülleri gerçekleştirilen törenle verilirken, Arzum adına ödülü, Arzum Pazarlama Direktörü Seda Simur Büyükkucak ve Arzum Pazarlama İletişimi Müdürü Melike Gezgin aldı.

"Biz kullanıcılarımıza, kullanıcılarımız da bize dokunabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, kullanıcılarına sundukları deneyimin çeşitliliğini ve kalitesini artırmak adına her geçen yıl yatırımlarını artırdıklarını bildirdi.

Kullanıcı deneyimini dijital teknolojilerin yanı sıra insan kaynaklarıyla da güçlendirdiklerini kaydeden Giray, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok alanda uyguladığımız çoklu kanal stratejimizi kullanıcı deneyimi alanında da uygulayıp satış öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere her süreçte kullanıcılarımızın yanında oluyoruz. Marka olmanın güven meselesi olduğu bilinciyle kullanıcılarımızın çağrı merkezi, e-ticaret sitemiz, sosyal medya hesaplarımız gibi her kanaldan bize ulaşmalarını sağlıyoruz. Böylece onların istek, talep ve önerilerini her an dinleyip onları özel hissettirecek hizmet ya da ürünler geliştirebiliyoruz. Biz kullanıcılarımıza, kullanıcılarımız da bize dokunabiliyor."

Giray, insana yatırım olarak gördükleri bu adımların kendilerine ödül olarak geri döndüğünü belirterek, "Sektörde sadece ürünlerle değil hizmetlerde de öne çıkmanızı sağlıyor. Böylece tümüyle gerçek kullanıcıların belirlediği ödüllere adımız yazılıyor." açıklamasında bulundu.