Haberler

Artvin Ticaret Borsası heyeti Sarp'ta ziyaretler gerçekleştirdi

Artvin Ticaret Borsası heyeti Sarp'ta ziyaretler gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Ticaret Borsası heyeti, Sarp Mülki İdare Amiri ve Gümrük Bölge Müdürü ile bir araya gelerek sınır ticareti ve bölge ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Artvin Ticaret Borsası heyeti, Sarp Mülki İdare Amiri Göktuğ Kağan Ayaz ile Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran'ı ziyaret etti.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek ve beraberindeki heyet, makamında bir araya geldiği Ayaz'la sınır ticareti ve bölge ekonomisine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Borsanın kurumsal yapısı ve çalışmalara ilişkin Ayaz'a bilgi aktaran Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın ticari potansiyeline dikkati çekti.

Ayaz, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Sarp Sınır Kapısı'nın bölge ve ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ayaz, kamu kurumları ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Heyet, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Başaran'a da ziyaret gerçekleştirdi.

Gümrük sahasındaki çalışmalar ve uygulamalar hakkında heyet üyelerine bilgi veren Başaran, ticaretin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Ekonomi
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor