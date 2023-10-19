Artvin Şavşat'ta Orman Zararlılarıyla Mücadele: 80 Bin Fidan Dikildi

Artvin Orman Bölge Müdürü Sinan Özkaya, "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde orman zararlılarından temizlenen 30 hektar alanda 80 bin fidan dikildiğini söyledi.

Özkaya, Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda, orman zararlılarına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısında, küresel iklim değişikliğiyle ağaçların, orman zararlılarına karşı zayıf düştüğünü söyledi.

İlçede orman zararlılarının en fazla görüldüğü Elmalı ve Hınzat mevkisinde 2019'dan beri ciddi mücadele yürüttüklerini belirten Özkaya, mücadelenin mekanik, biyoteknik ve biyolojik olmak üzere üç çeşit yöntemle yapıldığını aktardı.

Özkaya, mekanik mücadelenin, zararlı böceğe yuva olmuş, kurumuş veya kurumakta olan ağaçların kesilerek sahadan çıkarılması olduğunu ifade ederek, "Biyoteknik mücadele ise feromon tuzaklarının asılması yöntemidir. Bu yöntemle 2022'de sadece iki aylık bir sürede 5 milyon sekiz dişli büyük ladin kabuk böceği toplanırken, bu yıl da çalışmalarımız sonucunda feromon tuzaklarına şimdiye kadar 2 milyon 169 bin 500 böcek düştüğü görülmüştür." dedi.

Biyolojik mücadelede ise zararlı böceğin doğadaki yırtıcısını laboratuvarlarda üreterek zarar görmüş alanlara bırakıp ekolojik dengeyi sağlama gayreti içinde olduklarını vurgulayan Özkaya, "Bu konudaki enerjimizin büyük kısmını Şavşat'ta seferber ettik. Biz bütün arkadaşlarımızla görevimizin başındayız, görevimiz ormanları korumak, var olan ormanlarımızı geliştirmek ve genişletmektir." diye konuştu.

Özkaya, zarar gören sahalara 80 bin fidan dikildiğini, vejetasyon döneminden sonra toprakla buluşturulmak üzere 20 bin fidan daha dikileceğini kaydetti.

Toplantıya, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ile orman teşkilatı mensupları katıldı.