Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, 72 bin dekarı aşan alanda zeytin üretimini inceledi

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Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, zeytin bahçesi ve zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek zeytin üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Kaymakam Eroğlu, Akçalı Mahallesi'nde bulunan zeytin bahçesi ile zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulunarak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz ile işletme ve bahçe sahibi Hikmet Karasürmeli'den zeytin üretimi, hasat dönemi ve zeytinyağı üretimi hakkında bilgi aldı.

Arsuz'da 72 bin dekarı aşan zeytin üretim alanı bulunurken, ilçede ağırlıklı olarak Halhalı ve Topak Aşı çeşitleri sofralık, Gemlik ve Kargaburnu çeşitleri ise yağlık olarak değerlendiriliyor. Eylül ayında başlayan ve Aralık ayına kadar hasadın süreceği belirtildi.

Yağlık zeytinlerden yaklaşık 352,91 ton zeytinyağı elde edilirken, ürünlerin ilçedeki 5 zeytinyağı fabrikasında işlenerek ekonomiye kazandırıldığı kaydedildi.

Kaymakam Eroğlu, zeytinciliğin Arsuz'un tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek üretim kapasitesinin artırılması, zeytinyağı kalitesinin geliştirilmesi ve markalaşma çalışmalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı