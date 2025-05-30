Arsem Madencilik, Kars Çimento'nun Hissesini Satın Aldı

Arsem Madencilik, Kars Çimento'nun Hissesini Satın Aldı
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ÜNLÜ & Co'nun finansal danışmanlığında Arsem Madencilik, Kars Çimento'nun yüzde 100 hissesini almak için sözleşme imzaladı. İşlemin Rekabet Kurulu'ndan onay almasının ardından tamamlanması hedefleniyor.

ÜNLÜ & Co'nun alıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, Arsem Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Kars Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Kars Çimento) yüzde 100 hissesini İzmir Çimento Fabrikası Türk AŞ ve Alfacem SRL'den almak üzere ilgili alım sözleşmesini imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co finansal danışmanlığında, Arsem Madencilik'in Kars Çimento'yu alımı tamamlandı.

Rekabet Kurulu dahil diğer ilgili ön şartların tamamlanmasını takiben satın alım işleminin tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Zeynep Koçak, "Küresel ve yerel finansal piyasalardaki değişkenlik ve dalgalanmalara rağmen bu önemli işlemi başarıyla imzalamış olmaktan dolayı mutluyuz. ÜNLÜ & Co olarak birleşme ve satın alma işlemlerinde 30 yıla varan uzmanlığımızla öncü konumumuzu devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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