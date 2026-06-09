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Bodrum'a "Aroya" kruvaziyeriyle 2 bin 59 turist geldi

Bodrum'a 'Aroya' kruvaziyeriyle 2 bin 59 turist geldi
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Malta bayraklı Aroya kruvaziyer gemisi, 335 metre uzunluğunda ve 2 bin 59 yolcu ile 1054 personel taşıyarak Bodrum Limanı'na yanaştı. Çoğu Rus turist, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere ayrıldı. Gemi, akşam Kaş Limanı'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer 2 bin 59 yolcu getirdi.

Malta bayraklı, 335 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Marmaris Limanı'ndan gelen gemide çoğu Rus 2 bin 59 yolcu ile 1054 personelin bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam ilçeden demir alacak "Aroya"nın bir sonraki durağının Antalya'nın Kaş Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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