Bodrum'a 2 bin 124 yolcuyla geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Aroya isimli yolcu gemisi, 2 bin 124 turist getirdi.

Malta bayraklı 335 metre boyunda, 44 metre genişliğinde ve 61 metre yüksekliğindeki Aroya, bu sezon ilk kez Bodrum'a geldi. Öğle saatlerinde Antalya Limanı'ndan gelip Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan gemide büyük kısmı Suudi Arabistan uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 124 yolcu, 1047 personel bulunuyor.

Gemi, gece saatlerinde İstanbul Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı