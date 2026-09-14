Aroma vericiler herhangi bir alkollü içki adıyla piyasaya sunulamayacak

Kaçak alkol yapımında kullanımını engellemek için aroma vericiler, herhangi bir alkollü içki adı veya alkollü içki kategori adıyla piyasaya arz edilemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 29 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Avrupa Birliği (AB) aroma mevzuatında yapılan değişiklikler ile uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmek üzere yeniden hazırlandı.

Yeni düzenlemeyle AB mevzuatında yapılan güncel değişiklikler ulusal mevzuata aktarıldı, mevcut yönetmelikte farklı tarihlerde yapılan değişiklikler tek metinde birleştirildi.

Yönetmelikle, AB'de güvenilirlik değerlendirmesi sonucunda güvenlik endişesi nedeniyle listeden çıkarılan 10 adet ve güvenlik değerlendirmesi sonucu listeye eklenen 1 adet aroma vericilere ilişkin güncellemeler mevzuata aktarıldı.

Mevzuat altyapısı güçlendirildi

Güncellemeyle Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar kapsamındaki aroma vericilere ilişkin hükümler ile değerlendirme ve izne tabi aroma vericiler ve kaynak materyallerin Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesine ilişkin hükümler eklenerek, bu konuda var olan hukuki boşluk dolduruldu.

Ayrıca, güvenilirlik konusunda şüphe oluşması halinde, değerlendirme ve onaya tabi olmayan aroma vericiler ile aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerinin de bilimsel risk değerlendirmesine tabi tutulabilmesine olanak sağlayan düzenleme getirildi. Böylece, yeni bilimsel veriler doğrultusunda Bakanlıkça risk görülen durumlarda koruyucu tedbirlerin alınabilmesine yönelik mevzuat altyapısı güçlendirildi.

Tüketici hassasiyetleri dikkate alındı

Yeni düzenlemeyle tüketici hassasiyetleri ve tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla AB mevzuatından farklı unsurlara ilk kez yer verildi.

Buna göre, kaçak alkol yapımında kullanımını engellemek için aroma vericilerin herhangi bir alkollü içki adı veya alkollü içki kategori adıyla piyasaya arz edilmesi yasaklandı.

Perakende gıda işletmelerinde özellikle pastanelerde, meyve içermeyen pastaların üzerine püskürtülerek içerisinde meyve varmış gibi meyve aroması verilmesinin engellenmesi için aroma vericilerin tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanılmayacağına dair hüküm eklendi.

Domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler ile bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıdalarda kullanılması yasaklandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, AB aroma mevzuatındaki güncel değişikliklerin ulusal mevzuata aktarılması, aroma vericilerin değerlendirilmesine ilişkin hukuki altyapının güçlendirilmesi, uygulamada birlik ve güncelliğin sağlanması, tüketicinin yanıltılmasının önlenmesi ve tüketici hassasiyetlerinin gözetilmesi suretiyle tüketici sağlığının ve menfaatlerinin daha etkin şekilde korunması amaçlandı.

Kaynak: AA