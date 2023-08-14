Arnas Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, zeytinyağı fiyatlarındaki artışın nedenini anlattı: Türkiye ile ilgili bir konu değil

Arnas Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, Haberler.com YouTube kanalında zeytinyağı fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi. Fiyatın son 1 yılda yüzde 120 arttığını belirten Teymur, "Dünyanın en büyük üreticisi İspanya'da yaşanan kuraklık nedeniyle üretim düştü. Buna bağlı olarak fiyatlar kademeli olarak yükseldi. Bu Türkiye ile ilgili bir konu değil dünyadaki arz talep meselesi ile ilgili" dedi.