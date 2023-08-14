Arnas Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, zeytinyağı fiyatlarındaki artışın nedenini anlattı: Türkiye ile ilgili bir konu değil
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Arnas Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, Haberler.com YouTube kanalında zeytinyağı fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi. Fiyatın son 1 yılda yüzde 120 arttığını belirten Teymur, "Dünyanın en büyük üreticisi İspanya'da yaşanan kuraklık nedeniyle üretim düştü. Buna bağlı olarak fiyatlar kademeli olarak yükseldi. Bu Türkiye ile ilgili bir konu değil dünyadaki arz talep meselesi ile ilgili" dedi.
Arnas Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, Haberler.com Youtube kanalında yayınlanan Gıda Ajansı programına konuk oldu. Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma'nın sorularını yanıtlayan Teymur, zeytinyağı fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini anlattı. Fiyat artışının Türkiye kaynaklı olmadığını belirten Teymur, dünyanın en büyük üreticisi İspanya'daki kuraklığın fiyatları kademeli olarak yükselttiğini belirtti.