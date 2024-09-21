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Ardahan Valisi, Hayvan Pazarı Ziyaretinde Tarım ve Hayvancılık Projelerini Açıkladı

Ardahan Valisi, Hayvan Pazarı Ziyaretinde Tarım ve Hayvancılık Projelerini Açıkladı
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan hayvan pazarını ziyaret ederek ildeki tarım ve hayvancılığa katma değer sağlayacak projeler hakkında bilgi verdi. Mera altyapısının geliştirilmesi için 15 milyonluk yeni bir projenin hayata geçirileceğini duyurdu.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan hayvan pazarını ziyaret ederek, kentin tarım ve hayvancılığına katma değer katmak için proje ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ardahan'ın temel geçim kaynaklarının başında gelen hayvancılığın alım-satımının yapıldığı Ardahan Hayvan pazarını ziyaret eden Vali Hayrettin Çiçek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindekiler ile birlikte pazar alanına giden Vali Çiçek, buradaki iş ve işlemler hakkında Tarım Müdürü ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Vali Çiçek, verilen kamu hizmetleri ve asayiş konuları hakkında vatandaşları bilgilendirdi ve onların ilettikleri sorun ve talepleri dinledi.

Burada bir açıklamada bulunan Vali Çiçek şunları ifade etti; "Ardahan Valiliği olarak, ilimizin tarım ve hayvancılığına katma değer katmak için proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Valiliğimiz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ile birlikte yürütülecek, "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 15 Milyon değerindeki yeni bir projeyi ilimize kazandırdık. Bu Proje kapsamında il merkezi ve ilçelere bağlı dokuz köyde içme suyu hattı, hayvanlar için gölgelik alanlar ve çoban evleri inşa edilecek olup "Mera Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yapılacak yatımlarla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin altyapısı iyileştirilerek, hayvancılık yapan köylülerin şartlarının daha da geliştirilmesi sağlanacaktır. Projenin hayata geçmesi için ihale süreçleri tamamlanmış, sözleşme imzalanmıştır. İlimiz Tarım ve Hayvancılığına hayırlı olsun." - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hayrettin Çiçek Yerel Yönetim ardahan Ekonomi Yaşam Tarım

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