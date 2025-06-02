Ardahan'da Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Hareketliliği

Ardahan'da Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Hareketliliği
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Kurban Bayramı yaklaşırken Ardahan'da vatandaşlar, kurbanlık kesimi için bıçaklarını biletmek üzere bıçakçılara akın ediyor. Bıçak bileyiciler, yoğun talebe yetişmek için çalışıyor.

Ardahan'da Kurban Bayramı'na günler kala, kurbanlık kesilirken kullanılacak bıçaklar bilenmeye devam etti.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'da kurban kesecek vatandaşlar, evlerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar kurban için yeni bıçak alırken bazı vatandaşlar ise eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti. Bıçakçılar ise vatandaşın talebine yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kent merkezindeki Çıldır garajında yıllardır kurban bayramı öncesi bıçak bileyen Zafer Çoban, bu işi para için değil hizmet için yaptığını söyledi. Yaklaşık 40 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Çoban, "Bıçak bilemek bir sanat işi. Nasıl taşa tutacağını, zımparayı nasıl kullanacağını çok iyi bilmek lazım. Malzeme olmayla sanatkar olunmuyor" dedi.

Çoban, "Bu işte tecrübe çok önemli ama kullanılan malzemede önemli, fakat piyasada birçok bıçak bileyici var. Ama bilenen bıçaklarla kurbanını kesemeyen vatandaşları mağdur etmenin anlamı yok" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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