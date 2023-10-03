Ardahan'da Çıldır Gölü'nde Balıkçılık Denetimi Yapıldı

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çıldır gölünde denetimler yapıldı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından Çıldır gölünde balıkçılıkla ilgili faaliyetler denetlendi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatları ile ülkemizde eş zamanlı olarak ilimizde su ürünleri varlığımızı oluşturan tüm iş ve işlemler ile balıkçılarımız denetliyoruz. Yasa dışı su ürünleri avcılığı, Ağ Boyutu, Hayalet Ağ, Su Ürünleri Satış Noktaları gibi konularda balıkçılarımıza ve iş yerlerimize uyarılarda bulunuyoruz. Bu sayede su ürünleri varlığımızı korumak için yasa dışı su ürünleri faaliyetlerine geçit vermeyeceğiz" denildi. - ARDAHAN