Ardahan'da çiçek balı için Vali başkanlığında istişare toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ardahan'ın önemli geçim kaynakları arasında yer alan arıcılık sektörünün geliştirilmesi, bal üretiminin artırılması ve üreticilerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı'nın başkanlığında, kentte arıcılık sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi, sektörde yaşanan sorunların ele alınması ve gelişme potansiyelinin ortaya konulması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan "Ardahan Çiçek Balı Mevcut Durum Analizi ve Ürün Yol Haritası (2026-2029)" ile "Ardahan Arı Ürünleri İhtisas ve Ticarileştirme Merkezi Projesi" sunuldu.

Sunumlarda kentin üretim kapasitesi, Kafkas arısının genetik önemi, bitki çeşitliliği ve Ardahan Çiçek Balı'nın coğrafi işaret değeri ele alındı. Ayrıca üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi, coğrafi işaretli bal üretim ve dolum miktarının artırılması, kalite ve analiz altyapısının geliştirilmesi, markalaşma ve katma değerin yükseltilmesine yönelik konular değerlendirildi.

Sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, mevcut altyapının daha etkin kullanılması, ürün çeşitlendirmesi ve üreticilerin pazara erişiminin kolaylaştırılması konularında proje fikirleri ele alındı. Coğrafi işaretin ekonomik kazanca dönüştürülmesi ve sürdürülebilir bir üretim ve ticarileştirme yapısı için kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Toplantıya, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı