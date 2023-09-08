Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Ardahan'da 150 bin yavru sazan balığı Çıldır Gölü'ne bırakıldı. Bu proje ile balık popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Ardahan'da 150 bin yavru sazan balığı Çıldır gölüne bırakıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde; Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen 150 bin yavru sazan, Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Balık taşıma kamyonu ile getirilen yavru sazanlar, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Cineviz'in gözetiminde, Çıldır Gölü'ne bırakıldı.

Balık popülasyonunun artırılması hedefleniyor

Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç, bırakılan yavru balıkların Çıldır Gölü'nde balık popülasyonunu artırma ve balıkçıların da daha verimli av yapmalarına katkı sağlayacağını ifade etti. - ARDAHAN