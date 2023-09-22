Ardahan'da 12 köy, GES ile elektrik faturası ödemeden içme suyuna kavuşacak
Ardahan merkeze bağlı 12 köy, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi sayesinde içme suyunu elektrik faturası ödemeden elde edecek. Köylerde kurulacak güneş enerjisi panelleriyle elektrik maliyeti ortadan kalkacak.
Ardahan'da 12 köy, GES'ten elde edilecek enerji sayesinde içme suyunu elektrik faturası ödemeden kurtulacak.
Köylerin içme suyu elektrik maliyetine çözüm arayan yetkililer, kurulacak güneş enerjisi panelleriyle elektrik faturasından kurtulacak. Ardahan merkeze bağlı 12 köyün İçme Suyu Terfi Pompalarının Elektrik Faturası yükünden köyleri kurtarmak amacıyla hazırlanan "Güneş Enerjisi Santrali (GES)" projesi kapsamında, '240kwe/316.8kwp' enerji gücüne sahip Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu işinin ihalesi gerçekleştirildi. Güneş Enerjisi (GES) projesinin ilk aşamasında; Ortagecit, Balıkçılar, Dağcı, Hacıali, Beşiktaş, Ağaçlı, Çalabaş, Kartalpınar, Yaylacık, Küçük Sütlüce, Hoçvan Hasköy ve Ölçek köylerinde uygulanacak.
Yakın zamanda Ortageçit köyü sınırları içinde belirlenen alanda Güneş Enerji Santrali'nin (GES) kurulumuna başlanacak. - ARDAHAN