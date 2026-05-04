Arçelik yapay zeka destekli ankastre fırınıyla pişirme deneyimini otonomlaştırıyor

Arçelik, gıdaları tanıyan ve en uygun pişirme ayarlarını otomatik olarak belirleyen yapay zeka destekli, kameralı ankastre fırınıyla, lezzetli ve güvenli bir pişirme deneyimini otonom olarak sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği çözümlerle tüketicilerin günlük yaşantılarını zenginleştirmeyi hedefleyen Arçelik, yeni yapay zeka destekli kameralı ankastre fırınını tüketicilerle buluşturdu.

Mutfakta otonom, akıllı ve kişiselleştirilmiş bir pişirme deneyiminin önünü açan fırın, akıllı entegre kamera ve sensörlerle yapay zeka destekli otonom pişirme imkanı sunuyor.

Gıdayı tanıyarak uygun pişirme ayarlarını belirleyebilen fırın, otomatik buhar desteği, teleskopik ray sistemi, buharlı temizleme, et termometresi (prob) ve HomeWhiz üzerinden uzaktan kontrol ve izleme gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor.

A+ enerji sınıfı ve 72 litrelik geniş iç hacmiyle çeşitli kullanım ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Her mutfağın pişirme ihtiyaçlarına yanıt veren fırın, 15 farklı pişirme fonksiyonuyla ve gelişmiş motor teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu ve dengeli pişirme sağlarken, kullanıcıları her adımda yönlendiren "Tarif Dünyası" platformuyla akıllı bir pişirme asistana dönüşüyor.

Arçelik'ten yapay zeka destekli kamera ve otomatik pişirme kontrolü

Arçelik'in pişirme sürecini her adımda izleyen ve koşullara göre parametreleri otomatik olarak güncelleyen yeni ankastre fırını, hata payını en aza indiren tutarlı pişirme sonuçlarıyla lezzetli ve güvenli bir pişirme deneyimi sunuyor.

Her 30 saniyede bir görüntü analizi yapan akıllı entegre kamera ve sensörlerle donatılan fırın, 45 farklı gıdayı tanıyarak, en ideal pişirme sıcaklığını ve süresini otomatik olarak belirliyor ve ideal kızarıklık ile pişme seviyesine ulaşıldığında işlemi kendiliğinden sonlandırıyor.

Entegre kamera, aynı zamanda, pişirme boyunca kapağın açılmasına ihtiyaç duyulmadan fırın içinin uygulama üzerinden canlı izlenmesine olanak tanıyarak hem kullanıcılara özgür bir takip deneyimi hem de ısı ve enerji verimliliği sağlıyor. Özellikle hamur işlerinde kapağın açılması ile oluşabilecek bozulmaların da önüne geçiyor.

Arçelik'in sunduğu Tarif Dünyası platformu da hem Türk hem de dünya mutfaklarından 1500'ü aşkın tarifi 20 kategori altında tüketicilerle buluşturuyor. Tariflerdeki sıcaklık, süre ve pişirme fonksiyonu tek dokunuşla doğrudan fırına aktarılabiliyor.

Gelişmiş arama özelliği sayesinde kullanıcılar tarifleri isme göre arayabiliyor, kategori seçebiliyor ya da elindeki malzemeleri girerek o malzemelerle yapılabilecek tarifleri keşfedebiliyor.

Platform aynı zamanda yılbaşı, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel dönemlerde ana sayfada sezonluk içerikler sunarak kullanıcıyı her girişinde güncel tariflerle karşılıyor. Bunun yanı sıra platformdaki tarifler internet üzerinden sürekli güncelleniyor ve yeni tarifler herhangi bir abonelik ücreti gerektirmeden ücretsiz olarak tüm tüketicilere sunuluyor.

Akıllı fan teknolojisi ve buhar desteğiyle dengeli pişirme

Arçelik'in yeni ankastre fırını, akıllı ve bağlantılı pişirme deneyimini ileri teknoloji donanım özellikleriyle de tamamlıyor. Buhar desteğinden gelişmiş hava sirkülasyonuna, enerji verimliliğinden kolay temizliğe kadar pek çok teknolojiyi bünyesinde bir araya getiren fırın, geleneksel pişirme deneyimini birçok açıdan daha ileriye taşıyor.

Yeni gelişmiş motor teknolojisi "Smart Aero Pro", HomeWhiz uygulamasından seçilen yemeğin türüne göre fanın hızını ve yönünü otomatik ayarlayarak yüksek enerji tasarrufu ve dengeli bir pişirme sağlıyor.

SteamWell Plus buhar destekli pişirme teknolojisi, hamur işlerinde dışı çıtır içi yumuşak sonuçlar elde edilmesini sağlarken, et ve tavuk yemeklerinin su kaybetmeden pişmesine imkan tanıyor.

AeroPerfect teknolojisi sıcak havayı fırın içinde dengeli biçimde dağıtarak tek tepside pişirme performansını yüzde 40'a kadar iyileştirirken, üç boyutlu pişirme teknolojisi alt, üst ve turbo ısıtıcıları eş zamanlı çalıştırarak ısının eşit yoğunlukta dağılmasını sağlıyor. Buharlı Temizleme özelliği ise kimyasal kullanmadan pratik bir temizlik imkanı sunuyor.