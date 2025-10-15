Arçelik, Türkiye'nin En Teknolojik Markası Seçilmeye Devam Ediyor

Arçelik, Pazarlamasyon ve NielsenIQ işbirliğiyle gerçekleştirilen Tech Brands Turkey araştırmasında, kategori bağımsız değerlendirmede beşinci kez " Türkiye'nin En Teknolojik Markası" unvanına layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, sürdürülebilirlik, kalite, yenilikçilik ve müşteri odaklılık anlayışıyla geliştirdiği ürün ve teknolojilerle müşterilerine değer katmayı sürdürürken, teknoloji alanındaki öncü konumunu tüketici nezdinde bir kez daha tescilledi.

Bu yıl 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Arçelik, "Teknolojiyle Hayatın Kalbinde" söylemiyle enerji verimliliği yüksek ürünler, yapay zeka destekli çözümler, geniş bayi ağı ve satış sonrası hizmetleriyle Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda markalarıyla teknolojide öncü bir rol üstlendiklerini belirtti.

Balcıoğlu, 22 markayla dünya genelinde, küresel bilgi birikimlerinden ve yenilikçi güçlerinden beslenerek, farklı tüketici ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunduklarını aktararak, "Arçelik'in global ölçeği bize yalnızca geniş bir operasyon alanı değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki en güncel trendleri yakından takip etme ve bu trendleri Türkiye'ye taşıma avantajı sağlıyor. Teknolojiyi insana ve gezegene değer katan bir dönüşüm aracı olarak görüyor, bu vizyonla hem yerel hem global pazarlarda fark yaratmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Arçelik markasıyla 70 yıldır Türkiye'nin teknolojik gelişimine öncülük ettiklerini kaydeden Balcıoğlu, 5'inci kez üst üste Türkiye'nin en teknolojik markası seçilmenin, çalışmalarının tüketici nezdinde de karşılık bulduğunu gösterdiğini kaydetti.

Balcıoğlu, 1991'de sektörün ilk AR-GE merkezini kurduklarını anımsatarak, şunları kaydetti.

"Üretimden AR-GE'ye sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar her alanda ilkleri hayata geçirirken odağımızda daima müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak oldu. Pazarlamasyon ve NielsenIQ tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, çalışmalarımızın tüketici nezdinde de güçlü bir karşılık bulduğunu göstermesi açısından çok kıymetli. 70'inci yılımızı kutlarken, milyonlarca evde dokunduğumuz hayatları daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan üretim tesislerimiz, geniş bayi yapılanmamız ve yetkili servis ağımız, güçlü AR-GE merkezlerimiz ve mühendislik gücümüzle teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmaya, her zaman olduğu gibi, geleceği teknolojiyle şekillendirirken ülkesine değer katan bir marka olmaya devam edeceğiz."