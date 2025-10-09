Arçelik'in Geri Dönüşüm Sanat Atölyesi Eskişehir'de Sergi Açtı

Arçelik'in geri dönüştürülen malzemelere yeniden hayat vermek üzere Eskişehir'de kurduğu Back2Life Sanat Atölyesi'nde üretilen eserler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Sanat Sokağı'nda ziyaretçilerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik, Eskişehir'de kurduğu Back2Life Sanat Atölyesi'nde endüstriyel atıkları sanata dönüştürüyor.

Atölyede, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve çeşitli sanatçıların katkılarıyla hazırlanan eserler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kentin kültür ve sanatla buluşma noktası Sanat Sokağı'na taşındı.

Sergide, endüstriyel atıkların dönüşümünden doğan sanat eserleri, sürdürülebilirlik ve estetik arasındaki bağı yeniden tanımlıyor. Tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alan Sanat Sokağı'nda açılan sergideki Back2Life eserleri, endüstriyel atıkların yalnızca yeniden kullanım değil, sanat aracılığıyla yeni bir anlam ve estetik değer kazanabileceğini gözler önüne serdi.

Açıklamada sergi açılışındaki konuşmasına yer verilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, şehri sadece altyapısıyla değil, kültürüyle, sanatıyla ve çevresel duyarlılığıyla da büyütmeye kararlı olduklarını belirtti.

Back2Life Sanat Atölyesi'nin eserlerine ev sahipliği yaptıklarını aktaran Ünlüce, "Arçelik'in sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda kurduğu bu atölyede, endüstriyel atıklar yeniden hayat buluyor, sanatla bütünleşiyor ve yeni bir estetik değer kazanıyor. Bu sergi bize bir kez daha gösteriyor ki, dönüşüm sadece fiziksel değil, aynı zamanda düşünsel bir yolculuktur. Kullanılmış, atılmış, gözden çıkarılmış malzemelerin bir sanat eserine dönüşmesi, hem çevresel farkındalığımızı artırıyor hem de bizlere umut veriyor. Sanatın, insanı ve doğayı buluşturan evrensel bir dili olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'de hayata geçirmek bizim için ayrı bir öneme sahip"

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu da Koç Topluluğu olarak "Geleceğe Birlikte" sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda, faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda çevre ve topluma fayda sağlamak için yenilikçi çözümler geliştirdiklerinin altını çizdi.

Ebiçlioğlu, bu yaklaşımla topluluğun dayanıklı tüketim sektöründeki öncü markası Arçelik'te, döngüsel iş modellerini hayata geçirdiklerini, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırdıklarını ve çevresel etkilerini azaltmak amacıyla projeler yürüttüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Endüstriyel atıkları yalnızca geri dönüştürmekle kalmıyor, onları sanata dönüştürerek değişimin ilham verici bir yolculuğa dönüşebileceğini gösteriyoruz. Bu kapsamda Eskişehir, bizim için yalnızca önemli bir üretim üssü değil, aynı zamanda dönüşüm ve yenilik vizyonumuzun kalbinde yer alan bir merkez."

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Sanayi 4.0 alanında dünya lideri üretim tesislerini belirlediği "Global Lighthouse Network"e seçilen ileri teknoloji üretim tesislerinden birinin Eskişehir'de bulunduğunu anımsatan Ebiçlioğlu, sektörde bir ilk olan Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE) Geri Dönüşüm Tesisi'nin de yine Eskişehirde olduğunu belirtti.

Ebiçlioğlu, sürdürülebilirlik yaklaşımlarına uygun olarak Eskişehir'de kurdukları Back2Life Atölyesi'nde ise sanatçıların ve tasarımcıların ellerinde endüstriyel atıkların sanatla buluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu atölyede üretilen eserlerden oluşan sergimizi sanatsal ve estetik kimliğiyle öne çıkan, sanatı gündelik hayatın bir parçası haline getiren Eskişehir'de hayata geçirmek bizim için ayrı bir öneme sahip. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, bu vizyonu toplumla buluşturmamızda önemli bir rol oynuyor. Bu sergi, dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda sanatsal bir ifade ve toplumsal değer olduğunu ortaya koyuyor. Kentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatla bütünleştiren bu özel mekanda Eskişehirlilerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu nedenle değerli katkılarından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz."