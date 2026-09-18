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Arazi toplulaştırma ve acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Burdur'da bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak, Batman'da da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Burdur'da bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak, Batman'da da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Burdur'un Ağlasun ilçesinde 8, Bucak ilçesinde 4, Çavdır ilçesinde 6, Merkez ilçesinde 1 ve Yeşilova ilçesinde 5 olmak üzere, toplam 24 yerde Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Batman'ın merkez ilçesine bağlı Tilmis (Akça) köyündeki 26 taşınmaz, "İluh Deresi By-Pass Hattı ile Çay Deresi Deplase Hattı Projesi"nin gerçekleştirilmesi amacıyla Batman İl Özel İdaresince acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA
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