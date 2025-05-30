Aras Kargo, İzmir İnciraltı'nda Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenledi

Aras Kargo, DenizTemiz Derneği/TURMEPA'yla gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında İzmir İnciraltı sahilinde kıyı temizliği etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kıyı temizliği etkinlikleriyle doğaya sorumluluğunu yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle İzmir İnciraltı sahilinde düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde, Aras Kargo çalışanları, TURMEPA gönüllüleri ve Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Hazal Selin Uygur ile Merve Atlıer, doğa için bir araya geldi.

Aras Kargo yöneticilerinin de katılım gösterdiği etkinlikte, sahilden 42 kilo atık toplandı. Toplanan atıklar arasında, plastik şişe ve kapaklar, gıda ambalajları, sigara izmaritleri, pipetler ve metal içecek kutuları öne çıktı. Ayrıştırılan atıklar, belediye ekiplerine teslim edildi ve elde edilen veriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Sıfır Atık Mavi" sistemine aktarıldı.

Bu etkinlik sayesinde Aras Kargo, çevre kirliliğine dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo İzmir Bölge Müdürü Ödül Cıdam, kargo ürünlerinin yanı sıra çevresel ve toplumsal sorumlulukları da "taşıdıklarını" belirtti.

Doğaya borçlarını somut adımlarla desteklemeye özen gösterdiklerine değinen Cıdam, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan marka olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Değerli iş ortağımız TURMEPA ile İzmir İnciraltı'nda gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliği de bu yaklaşımımızın anlamlı bir örneğini oluşturuyor. Geleceğe temiz bir miras bırakma hedefiyle, çalışanlarımız, sporcularımız ve yöneticilerimizle bu anlamlı adımı atmaktan büyük mutluluk duyduk."