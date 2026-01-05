Tüik: En Yüksek Artış Yüzde 49,45 ile Konutta Gerçekleşti

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyonuna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,89 artarken, aylık yüzde 0,89 oldu. En yüksek artış yüzde 49,45 ile konutta gerçekleşti.

TÜİK, 2025 yılı aralık ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, TÜFE'deki değişim, 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak hesaplandı.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 28,31 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 28,31 artış, ulaştırmada yüzde 28,44 artış ve konutta yüzde 49,45 artış oldu. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,07, ulaştırmada yüzde 4,36 ve konutta yüzde 7,52 olarak belirlendi.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,99 artış, ulaştırmada yüzde 1,03 azalış ve konutta yüzde 1,39 artış olarak belirlendi. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,48, ulaştırmada yüzde -0,16 ve konutta yüzde 0,24 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış yaşandı.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 31,66 arttı, aylık yüzde 0,78 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,76 artış olarak gerçekleşti.

