Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç satışlarına yeni harç geliyor
AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yeni vergi teklifiyle sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında noter harcı alınacak. Harç tutarı 1.000 TL'den az olamayacak. Düzenlemenin kasım ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ak Parti tarafından Meclis'e sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", araç satışlarına ilişkin önemli bir düzenleme içeriyor. Teklifle birlikte hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarında nispi noter harcı uygulaması getiriliyor.

BİNDE 2 ORANINDA HARÇ UYGULANACAK

Yeni düzenlemeye göre, artık ikinci el araç satışlarında harç istisnası kalkıyor. Satış bedeli üzerinden binde 2 oranında noter harcı alınacak ve bu tutar 1.000 TL'den az olamayacak.

Örnek hesaplama:

  • 1 milyon TL'lik araç → 2.000 TL harç
  • 2 milyon TL'lik araç → 4.000 TL harç
  • 5 milyon TL'lik araç → 10.000 TL harç

Bu uygulama, sıfır araçların ilk tescil işlemleri için de geçerli olacak. Böylece satış ve devir işlemlerinde mevcut harç muafiyetleri tamamen kaldırılmış olacak.

ARAÇ PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2025 yılı ocak-eylül döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre %9,15 artarak 927 bin 647 adede ulaştı.

  • Otomobil satışları: 742 bin 687 adet (%9,98 artış)
  • Hafif ticari araç satışları: 184 bin 960 adet (%5,92 artış)

Eylül ayında otomobil satışları %26,77 artışla 88 bin 274, hafif ticari araç satışları ise %21,66 artışla 22 bin 28 adet olarak gerçekleşti. Pazarda SUV otomobiller %62,7 payla öne çıktı.

KASIM AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Kanun teklifi, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyon sürecinin ardından Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi halinde düzenlemenin Kasım ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
