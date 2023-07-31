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Araç sahiplerinin vay haline! Motorine okkalı bir zam daha geliyor

Ekonomi Haberleri

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle artmaya devam ediyor. Motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

Benzine gelen art arda zamların ardından motorinde de 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı. Araç sahipleri kara kara düşünürken yeni bir zam haberi daha geldi.

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

İşte zam öncesi, 31 Temmuz güncel benzin ve motorin fiyatları...

31 temmuz benzin fiyatları;

  • İstanbul 36,05 TL
  • Ankara 36,53 TL
  • İzmir 36,63 TL

31 temmuz motorin fiyatları;

  • İstanbul 35,30 TL
  • Ankara 35,78 TL
  • İzmir 35,95 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

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Yorumlar (6)

Barbaros:

Bu chp nin yaptığı zamlar tak etti ilk seçimde millet vatanı için bunları tarihe gömmeli ya vatan ya chp

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Gelir Geçer Her şey:

Oooooooğğhhhh zam zam zam. Allahım zamlarını üzerimizden eksik etme. Allah zamları yapıyor ya...

Cevap Yaz216Yayından Kaldır
sales Goods:

Ohhhh ohhhh ohhhh

Cevap Yaz112Yayından Kaldır
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