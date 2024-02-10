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Araç sahiplerinin kontak kapatması yakındır! Motorine bir okkalı zam daha

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Motorin fiyatlarına 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 2 lira 55 kuruş zam gelecek. Benzinde ise hafta başında fiyat değişimi olmayacak.

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor. Motorinin litre fiyatına 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam gelecek.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

  • İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 39,26 lira
  • İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 41,63 lira
  • İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 39,35 lira
  • İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 41,70 lira

ANKARA

  • Ankara benzin fiyatı: 40,00 lira
  • Ankara motorin fiyatı: 42,43 lira

İZMİR

  • İzmir benzin fiyatı: 40,24 lira
  • İzmir motorin fiyatı: 42,64 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (10)

VATOZZ:

Yaşasın herşeye zam demektirr.. Çok özlemiştik zam görmeyi.

39
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pakize Can:

Geberin fakirler

29
8
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Ünsal Erol:

Fakirde araba ne gezer fakire olan zaten olmus

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ERTAN IŞIK:

UZUN ZAMANDIR ZAM GELMIYODU 5 GÜN OLDU NERDE KALMISTI DİYODUK İYİ OLDU ALLAH DEVLETİMİZE MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN ALLAH BİZİMLE BERABER

29
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Beytullah Mollaomeroglu:

Hep cehapenin yüzünden. Seçim yaklaşıyorya fiyatları nasılda yükseltiyolar.Bidakka bidakka, yoksa dıj güjlermi yapıyor. Bilemedimki :(

16
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Ünsal Erol:

Bize hiç bir şey olmaz bineriz araca durmak yok yola devam deriz

9
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özgün özen :

bu ne yaaa?

7
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Mark Kolçak:

Pakistanlılar gibi golf arabalarının üzerine bir tane güneş paneli takarsak.. benzinli yani mazotlu arabalara gerek kalmayabilir. olmayabilir.

3
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Sezgin Avcı:

50 lira yapın düz olsun ben hep 50 lira alıyorum diyenler nerede?

1
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Muss Y:

Kimse kontak kapatmaz. 100 TL olsa dış güçler diyecek kapasiteli insanlar mevcut

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