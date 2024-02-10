Araç sahiplerinin kontak kapatması yakındır! Motorine bir okkalı zam daha

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor. Motorinin litre fiyatına 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam gelecek.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakası benzin fiyatı: 39,26 lira

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 41,63 lira

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 39,35 lira

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 41,70 lira

ANKARA

Ankara benzin fiyatı: 40,00 lira

Ankara motorin fiyatı: 42,43 lira

İZMİR

İzmir benzin fiyatı: 40,24 lira

İzmir motorin fiyatı: 42,64 lira

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.