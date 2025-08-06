Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
Zamların gölgesinde gelen indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatında 1 lira 77 kuruşluk indirim bekleniyor. Büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ise netleşti.
Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeye devam ederken, bu kez motorin tarafında sevindiren bir gelişme yaşandı. ÖTV artışlarıyla hızla yükselen fiyatların ardından, bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 77 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.
BU GECE İNDİRİM GELİYOR
Son dönemde peş peşe gelen vergi artışları ve kur kaynaklı zamlarla rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatları, sürücülerin bütçesini zorlarken, motorin fiyatlarında beklenen indirim tüketiciye bir nebze nefes aldıracak.
6 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 51,46 TL
Motorin: 53,77 TL
LPG: 26,51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 51,31 TL
Motorin: 53,65 TL
LPG: 25,88 TL
ANKARA
Benzin: 52,17 TL
Motorin: 54,67 TL
LPG: 26,40 TL
İZMİR
Benzin: 52,50 TL
Motorin: 55,01 TL
LPG: 26,33 TL