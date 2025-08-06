Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!

Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
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Zamların gölgesinde gelen indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatında 1 lira 77 kuruşluk indirim bekleniyor. Büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ise netleşti.

Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeye devam ederken, bu kez motorin tarafında sevindiren bir gelişme yaşandı. ÖTV artışlarıyla hızla yükselen fiyatların ardından, bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 77 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Son dönemde peş peşe gelen vergi artışları ve kur kaynaklı zamlarla rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatları, sürücülerin bütçesini zorlarken, motorin fiyatlarında beklenen indirim tüketiciye bir nebze nefes aldıracak.

6 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,46 TL

Motorin: 53,77 TL

LPG: 26,51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,31 TL

Motorin: 53,65 TL

LPG: 25,88 TL

ANKARA

Benzin: 52,17 TL

Motorin: 54,67 TL

LPG: 26,40 TL

İZMİR

Benzin: 52,50 TL

Motorin: 55,01 TL

LPG: 26,33 TL

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

zam gelecek diye haber yaptın depoları doldurduk, şimdi ise düşecek diyorsun, haber kaynağın sağlıklı çalışmıyor

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Tayyip doğal gaz ve petrol buldu ama popomuzdan çıkıyor.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Tayip i çok seviyoruz. Tüm petrol ve paralar onun olsun. Biz sadece kumda ve çimende ve ormanda.. oynamak istiyoruz.. yaşlanıp ölmeden önce. Biz paraya dokunmak istemiyoruz.

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yanıt5
Haber Yorumlarıİsmail Atış:

1.77 indir bir hafta SONRA 2.9bindir

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Ne yapacaksınki benzin i. Ne işe yararki mazot. İnsana temiz içme suyu lazım oluyor. Mazot değil.

yanıt1
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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

tekrar iyice sokmak için çekmek lazım

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

MUHTEŞEM YORUM TBR.

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Ünsal Erol: hazırla o zaman kendini, olaya hakim görünüyorsun alışkınsın galiba bu tür olaylara :):)

yanıt0
yanıt4
Haber YorumlarıMURAT:

FAHRİ MÜFETTİŞ bu olayı sen dilinle yaptığın için bilmen lazım zaten senin gibiler yüzünden bu haldeyiz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıA B:

İndir çıkar kukla gibi şamar oğlanına döndük millet ipin ucu kimin elinde oynatıyor bizleri

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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