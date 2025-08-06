Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!

Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan etkilenmeye devam ederken, bu kez motorin tarafında sevindiren bir gelişme yaşandı. ÖTV artışlarıyla hızla yükselen fiyatların ardından, bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 77 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Son dönemde peş peşe gelen vergi artışları ve kur kaynaklı zamlarla rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatları, sürücülerin bütçesini zorlarken, motorin fiyatlarında beklenen indirim tüketiciye bir nebze nefes aldıracak.

6 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51,46 TL

Motorin: 53,77 TL

LPG: 26,51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,31 TL

Motorin: 53,65 TL

LPG: 25,88 TL

ANKARA

Benzin: 52,17 TL

Motorin: 54,67 TL

LPG: 26,40 TL

İZMİR

Benzin: 52,50 TL

Motorin: 55,01 TL

LPG: 26,33 TL