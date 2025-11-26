Haberler

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim gelebilir

Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim gelebilir
Güncelleme:
Petrol fiyatlarındaki gevşeme ve rafineri marjlarındaki düşüş benzin ve motorine indirim sinyali vermeye başladı. Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının cuma gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

  • Benzin ve motorin fiyatlarına Cuma gününden itibaren indirim gelebilir.
  • İstanbul'da benzin 55 lira, motorin 57,07 liradan satılıyor.
  • EPGİS, dava süreci sonlanana kadar akaryakıt fiyat değişimlerini paylaşmayacak.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de 56,20 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

