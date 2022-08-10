Araç sahipleri şaşkın! Motorine yapılan indirimin keyfini süremeden zam geliyor

Dün gece 1 lira indirim yapılan motorine bu gece zam geliyor. Motorinin fiyatı, 11 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş artacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Dün gece motorine yapılan 1 liralık indirim araç sahiplerini sevindirirken bu gece için yine zam haberi geldi.

81 KURUŞLUK ARTIŞ OLACAK

11 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek. Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Benzinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL'ye, Ankara'da 23,26 TL'ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.