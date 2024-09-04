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Araç sahipleri dikkat: LPG'ye zam geldi

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Araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları bir kez daha güncellendi. Gece yarısı, LPG'ye 1.30 TL zam yapıldı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN GRUBUNA ZAM VAR MI?

Geçtiğimiz gün LPG grubuna zam geleceği sektör kaynakları tarafından iddia edilmişti. Otogaz grubuna 1.30 TL'lik zam geldi.

Benzin ve motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.19 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.62 TL

Motorin litre fiyatı: 43.62 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.08 TL

Motorin litre fiyatı: 44.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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