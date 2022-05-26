Araç sahipleri dikkat! LPG'ye 37 kuruş zam geldi, işte güncel fiyatlar - Haberler

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Araç sahipleri dikkat! LPG'ye 37 kuruş zam geldi, işte güncel fiyatlar

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkması sonrası akaryakıta bir zam daha geldi. LPG'nin fiyatı bu gece yarısından itibaren 37 kuruş arttı. Zammın ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 11,61'e, Ankara'da 11,85'e, İzmir'de ise 11,55'e yükseldi.

Uluslararası fiyatlardaki ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkması sonrası LPG'ye zam geldi. 37 kuruşluk fiyat artışı pompaya yansıdı.

Zammın ardından İstanbul'da 11,24'ten satılan LPG'nin litresi 11,61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11,18'den 11,55'e, Ankara'da ise 11,48'den 11,85'e yükseldi.

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Lpg, Ekonomi, Güncel, Haberler

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