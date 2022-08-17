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Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim, motorine zam geliyor

Ekonomi Haberleri

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi 24 lirayı aşacak, benzinin litresi ise 20 lira seviyelerine gerileyecek.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün motorine gelmesi beklenen 76 kuruşluk zam, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle geri çekildi. Ancak bu gece yarısı akaryakıtta hem indirim hem de zam gelecek.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 2 kuruşa çıkacak, benzinin litresi ise 20 lira 33 kuruşa gerileyecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (5)

Haydar:

Zenginler,parası çok olanlar benzinli otomobil kullanıyor mazotlu araçlar ise taşımacılıkta,ulaşımda kullanılıyor mazota zam yapınca üretici nakliyatçı iyice zamların altında eziliyor.Burda bile zenginleri destekliyorsunuz.

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Samet Aslan:

Bıktırdınız yavvvvv

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UZUNMUSTAFA:

adana kozan degirisini soylemiyim hahahha

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