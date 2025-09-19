Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Cumartesi gününden itibaren benzine 1 lira zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 54 lirayı aşacak, başkent Ankara'da ise 55 lira bandına dayanacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Cumartesi gününden itibaren benzine 1 TL zam beklenirken pompaya da yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 54 TL'yi aşacak, başkent Ankara'da ise 55 lira bandına dayanacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Yorumlar (1)

EMRE DOLUNAY:

Ne kadar zam gelirse gelsin ne bu koyun millet ses çıkarıyor ne arabaya binmekten vazgeçiyor, sigara 100 lira kim içmekten vazgeçti... İnşaallah ekmek 100 lira olur.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
