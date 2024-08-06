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Araç muayene sistemine yeni düzen geliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene istasyonlarında yeni bir düzenlemeye imza attı. Bakanlık, kredi kartı ödemelerinde komisyon maliyetinin vatandaştan alınmaması için çalışma başlattığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, araç muayenesinde kredi kartı kullanan vatandaştan komisyon farkının alınması ile ilgili çalışma başlattı.

Tüvtürk, kredi kartı kullanarak ödeme yapan vatandaştan komisyon bedeli alındığına dair açıklama yapmıştı. TÜVTÜRK,"Ödemelerde, muayene ücreti haricinde ek bir ücret talep edilmiyor; ancak hizmet sağlayıcı firma tarafından 'hizmet bedeli' tahsil ediliyor" demişti.

bu iddialar sonrası bakanlık harekete geçerek TBMM'nin gündemine taşıdı. Bakanlık, kredi kartı kullanan vatandaştan komisyon kesilmemesi için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Meclis'e taşınan konuyla ilgili, milletvekilleri soru önergesi verdi. Bakanlık, verilen soru önergesini şu şekilde yanıtladı:

"Araç muayenelerinde banka veya kredi kartı kullanımı araç sahiplerinin tercihine bırakılmıştır. Yeni ihale döneminde, araç muayene ücretinin komisyon maliyeti yansıtılmadan kredi kartı ile tahsil edilmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir"

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 'AYIPLI HİZMET' DEMİŞTİ

Tüketici Hakem Heyeti, yakın zamanda bir vatandaşın başvurusu üzerine, 1.130 lira muayene ücretine karşılık 128 lira komisyon alınmasını 'ayıplı hizmet' olarak değerlendirip, bu ücretin iadesine karar vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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