Araban sarımsağında zambak anaç tohum dönemi başlıyor

Araban Sarımsağından elde edilen Zambak Anaç Sarımsak tohumu ile bu yıl ikinci defa sarımsak ekimi yapıldı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, "Sarımsak üreticisi çiftçimizin ürettiği Araban Sarımsağımızdan elde edilen Zambak Anaç Sarımsak tohumunu bu yılda ikinci ekimini yaptık. Önümüzdeki ekim dönemlerinde üreticilerimiz ekimini yapacakları Araban Sarımsağının Zambak Anaç Tohumlarını kendileri üretecek. Araban Sarımsağında Zambak Anaç Sarımsak dönemi başlıyor" ifadesine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı