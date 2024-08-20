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Araban Ovası'nda Üreticiler Mağdur: Tarlada Bedava, Rafta Ateş Pahası

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Gaziantep'in Araban ilçesinde, Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu yıl üreticisine para kazandıran bir tarım ürünü olmadığını belirtti. Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, buğday, arpa gibi ürünlerin tarlada bedava, rafta ise ateş pahası olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu yıl üreticisine para kazandıran ürün yok.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, "Tarlada Bedava, Rafta Ateş Pahası" başlığıyla yaptığı basın açıklamasında Araban Ovası'nda bu yıl hasadı yapılan başlıca tarım ürünlerinden domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, buğday, arpa gibi ürünler bu yıl üreticisini mağdur ettiğini belirtti.

Altun, "Bu yıl Güneydoğu Anadolu'nun tahıl ambarı olarak bilinen ve ünü ülke sınırlarını aşan Araban Ovası'nın verimli topraklarından yetişen dünyaca ünlü İtalya'nın makarnasının yapıldığı, en kaliteli Gaziantep Baklavasının yapıldığı makarnalık sert buğday başta olmak üzere diğer tüm ürünlerden üreticisine para kazandıran ürün yok. Çiftçi ne ekeceğini şaşırdı, ne ekse zarar ediyor. Kavun, karpuz, domates tarlada bedava, rafta ateş pahasına oluyor. Çiftçi bir yıl boyunca yüksek maliyetlerle ve bin bir zahmetlerle yetiştirdiği ürünler tarlada yok pahasına satılırken ilçede bile market ve manavların tezgahlarında ateş pahası olması sebebiyle üreticinin bu yılda zarar ediyor" ifadelere yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hasan Altun gaziantep Ekonomi Araban Ekonomi Güncel Haberler

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