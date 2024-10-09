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Araban Ovası'nda Pamuk Hasadı Başladı

Araban Ovası'nda Pamuk Hasadı Başladı
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Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Araban Ovası'ndaki çiftçiler, 15 bin dönüm arazide pamuk hasadına başladı. Dönüm başına yaklaşık 500 kilogram pamuk hasat edileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden olan Araban Ovası'ndaki çiftçiler, 15 bin dönüm arazide hasada başladı.

Üreticinin "beyaz altın" olarak da adlandırdığı pamukta hasat dönemine girildi.

Arabanlı pamuk üreticisi Yusuf Karataş, gazetecilere, dönüm başına yaklaşık 500 kilogram pamuk hasadı yaptığını söyledi.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Karataş, "Binbir zahmetle yetiştirdiğimiz pamukta 2024 yılı makineli hasadımızda yüksek rekolte bizi sevindiriyor." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Ekonomi

Çiftçilik Ekonomi Türkiye Üretim Güncel Tarım

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