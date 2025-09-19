Aqua Vega, 250 Kilogramlık Yeni Deniz Canlısıyla Ziyaretçilerine Farklı Bir Deneyim Sunuyor

Ankara'daki Nata Vega Outlet AVM'de yer alan Aqua Vega, akvaryumuna 250 kilogram ağırlığında yeni bir deniz canlısı eklemeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, içerisinde 12 binden fazla deniz canlısının yaşadığı Aqua Vega, yeni konuğuyla ziyaretçilerine farklı bir su altı deneyimi sunmayı hedefliyor.

Toplam 98 metre uzunluğundaki tünel akvaryum sistemiyle çeşitli deniz canlılarını sergileyen merkez, köpek balıklarından palyaço balıklarına, Napolyon balığından koi balıklarına kadar yüzlerce türü barındırıyor. 5 milyon litre su kapasitesine sahip akvaryum, bu kez "Okyanusların Kralı" olarak tanımlanan, adı henüz açıklanmayan yeni bir canlıyı ağırlayacak.

Etkinlikler ve özel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

Aqua Vega, çarşamba ve pazar günleri saat 14.00-15.00 arasında eğitmen dalgıçların gerçekleştirdiği köpek balığı besleme seansları düzenliyor. Ziyaretçilere, koi balıklarına dokunma ve biberonla besleme gibi etkinlikler de sunuluyor.

Aqua Vega, evlilik teklifi ve doğum günü organizasyonları için özel hizmetler de sağlıyor. "Aqua Kids" bölümünde düzenlenen doğum günü kutlamalarında, çocuklara iki saatlik eğlence programı sunulurken, dalgıçlar doğum günü çocuğu için su altında "İyi ki doğdun" pankartı taşıyor.

Çankırı'daki tuz mağarasından esinlenilerek oluşturulan özel bölüm de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.