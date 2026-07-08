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Apple'ın Broadcom ile çip anlaşmasının değerinin 30 milyar doları aşması bekleniyor

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Apple, Broadcom ile yaptığı işbirliği anlaşmasının değerinin 30 milyar doları aşmasının beklendiğini duyurdu. Anlaşma kapsamında ABD'de 15 milyardan fazla çip üretilecek ve yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, yarı iletken üreticisi Broadcom ile yaptığı işbirliği anlaşmasının değerinin 30 milyar doları aşmasının beklendiğini duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin, Broadcom ile çeşitli Apple ürünlerinde kullanılacak özel silikon bileşenler ile gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojilerinin tasarlanmasını ve üretilmesini kapsayan yeni bir taahhütte bulunduğu bildirildi.

Toplam değerinin 30 milyar doları aşması beklenen anlaşma kapsamında ABD'de 15 milyardan fazla çip üretileceği belirtilen açıklamada, ülkede yüzlerce kişilik istihdam sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmayla Broadcom'un Colorado eyaletinin Fort Collins kentindeki üretim tesislerinin 1,5 milyar dolarlık sermaye yatırımıyla genişletileceği ve modernize edileceği aktarıldı.

Söz konusu yatırımların Apple'ın ABD ekonomisine dört yılda toplam 600 milyar dolar yatırım yapma taahhüdünün bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yatırımların ülke genelinde üretimi, istihdamı ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemesinin hedeflendiği vurgulandı.

Broadcom, hafta başında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, özel tasarım çiplerin geliştirilmesi ve tedariki kapsamında Apple ile işbirliğini 2031 yılına kadar genişletme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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