Haberler

Apple ve Amazon'dan Rekor Satış Rakamları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 8 artarak 102,5 milyar dolara ulaşırken, Amazon'un satışları yüzde 13 yükselerek 180,2 milyar dolara çıktı. Her iki şirket de finansal sonuçlarını açıkladı.

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın net satışları temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 8 artarken, Amazon'un yüzde 13 yükseldi.

Apple ve Amazon, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Mali takvimde 27 Eylül'de biten 3 aylık dönemi dördüncü çeyrek olarak kabul eden Apple'ın bilançosuna göre, şirketin net satışları bu dönemde yıllık yüzde 8 artışla 102,5 milyar dolara ulaştı. Apple'ın net satışları, geçen yılın aynı döneminde 94,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı, aynı dönemde yüzde 86 artarak 27,5 milyar dolara çıktı. Apple, geçen yılın aynı döneminde 14,7 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 97 sentten 1,85 dolara yükseldi.

iPhone satışları arttı

Bu dönemde Apple'ın iPhone ve Mac satışlarında artış görülürken, iPad satışları yataya yakın bir seyir izledi.

iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 6 artışla 49 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 13 artışla 8,7 milyar dolara çıkarken, iPad satışlarının tutarı 6,9 milyar dolar oldu.

Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu çeyrekte rekor gelir elde edildiğini belirtti.

Amazon'un satışları arttı

Ülkenin e-ticaret devi Amazon'un bilançosu da şirketin satışlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde arttığını gösterdi.

Buna göre, Amazon'un net satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 180,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 158,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde, Amazon'un bulut bilişim hizmeti sunan Amazon Web Services (AWS) biriminin satışları, yıllık bazda yüzde 20 artarak 33 milyar dolara ulaştı.

Amazon'un net karı da yılın üçüncü çeyreğinde 21,2 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 15,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

E-ticaret devinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,43 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,95 dolara yükseldi.

Amazon, yılın dördüncü çeyreğinde ise 206 milyar dolar ile 213 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın işlerinin her alanında önemli iyileştirmeler sağlamasıyla birlikte güçlü bir ivme ve büyüme görmeye devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Gece yarısı bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...

Gelinin annesinden damada soğuk duş! Kızının eteğini kaldırıp...
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
İngiltere Kralı Charles, kardeşi Prens Andrew'un ünvanlarını geri alıyor

O ülkede kraliyet krizi! Prensin tüm ünvanları alınacak
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.