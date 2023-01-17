iPhone 14 ve diğer Apple ürünlerine zam! İşte güncel fiyatlar

MacBook, iPhone, AirPods ve iPad gibi tüm Apple ürünlerinin fiyatlarına zam geldi. En düşük iPhone 14 32 bin 999 TL oldu.

Apple ürünlerine zam gelmesi telefon ve bilgisayar alacak olanları üzdü. iPhone 14 fiyatlarına yaklaşık 2 bin liralık zam yapıldı. Yeni zamlar sonrası iPhone 14'ün başlangıç fiyat 30 bin 999 TL'den 32 bin 999 TL'ye çıktı. iPhone 14 Plus ise 36 bin 999 TL'den satılacak. Pro serisi de zamlardan nasibini aldı. Pro modeli 41 bin 999 TL ve Pro Max ise 45 bin 999 TL'den satılacak. iPhone 14 serisi dışındaki akıllı telefonlara herhangi bir zam yapılmadı.

MAC FİYATLARI

Mac tarafında ise Apple M1 çipli MacBook Air 21 bin 999 TL, Apple M2 çipli MacBook Air 29 bin 999 TL ve Apple M2 çipine sahip 13 inç MacBook Pro 31 bin 999 TL'den satılacak. 14 inç MacBook Pro Apple M2 Pro çipli sürümü 49 bin999 TL ve M2 Max çipli sürümü ise 77 bin 499 TL'den satışa sunulacak. Mac mini tarafında ise büyük bir güncelleme söz konusu. Apple M2'li Mac mini 14 bin 499 TL, Apple M2 Pro'lu sürüm 19 bin 499 TL ve Apple M2 Max'li sürüm ise 31 bin 999 TL'den satılacak.

IPAD FİYATLARI

Apple A10 işlemcili 10. Nesil iPad is 11 bin 299 TL'den müşterilerini bekleyecek. Apple M2'li 11 inç iPad Pro 20 bin 499 TL ve 12.9 inç iPad Pro 28 bin 499 TL olarak listeleniyor.