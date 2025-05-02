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Apple'ın Geliri Yüzde 5 Artarak Beklentileri Aştı

Apple'ın Geliri Yüzde 5 Artarak Beklentileri Aştı
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Apple, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolarlık gelir elde etti. Şirketin net karı da 24,8 milyar dolara yükseldi. iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Mali takviminde 29 Mart'ta biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 5 artışla 95,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 90,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde 24,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Firma, geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,53 dolardan 1,65 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

iPhone satışları arttı

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

iPhone satışlarının tutarı, 29 Mart'ta biten üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 2 artışla 46,8 milyar dolara yükseldi.

Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini aştı.

Aynı dönemde Mac satışları yaklaşık yüzde 7 artarak 7,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artışla 6,4 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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