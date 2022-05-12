Apple "En değerli şirket" unvanını Suudi Aramco'ya kaptırdı
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Teknoloji devi Apple, "Dünyanın en değerli şirketi" unvanını, 2 yılın ardından Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya kaptırdı. Yatırımcıların, daha az riskli gördükleri varlıklara geçtiği ve teknoloji şirketlerindeki hisselerini sattığı öğrenildi.
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır "Dünyanın en değerli şirketi" unvanıyla zirvede olan dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ı geride bıraktı.
ZİRVE ARAMCO'NUN
Apple hisseleri, çarşamba günü New York'ta yüzde 5'ten fazla düştü ve işlem gününü 2,37 trilyon dolar borsa değerlemesi ile kapattı. Böylelikle, dünyanın en değerli şirketi unvanı, 2,42 trilyon dolarlık değeriyle petrol ve gaz üreticisi Aramco'ya geçti.
HİSSELERİ SATMAYA BAŞLADILAR
BBC'deki habere göre yatırımcılar, daha az riskli gördükleri varlıklara geçerken teknoloji şirketlerindeki hisselerini satıyor.