APEC Toplantıları San Francisco'da Son Buldu

Daha birbirine bağlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir APEC bölgesi inşa etmek amacıyla San Francisco'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantıları Cuma günü sona erdi. Farklı ülkelerden gözlemciler, tüm dünyadaki çok taraflı işbirliklerinin birçok zorlukla başa çıkabilmesi açısından Çin-ABD ilişkilerinin kritik önemde olduğunu kaydetti.

ÇEKİM TARİHİ: 15-16 Kasım 2023

1. San Francisco'da yapılan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantılarından çeşitli görüntüler

2. Çin'den ve APEC üyelerinden çeşitli görüntüler

Daha birbirine bağlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir APEC bölgesi inşa etmek amacıyla San Francisco'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantıları Cuma günü sona erdi.

Farklı ülkelerden gözlemciler, tüm dünyadaki çok taraflı işbirliklerinin birçok zorlukla başa çıkabilmesi açısından Çin-ABD ilişkilerinin kritik önemde olduğunu kaydetti.

"APEC bir platform olarak ABD ve Çin'e fayda sağlıyor. O nedenle, ABD ve Çin ile diğer APEC üyelerinin işlevsel ve faydacı işbirliği alanları oluşturma çabalarını sürdürmeleri önem taşıyor.

Sonuç olarak, dünyadaki en önemli iki ülke birbirlerine karşı işbirlikçi bir tutum benimserse, var olan diğer sorunların çözümüne de birlikte yardımcı olabilirler."

"Elbette bazı yanlış anlamaların giderilmesinin, özellikle de dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşların yaşandığı bir dönemde son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

"Gidişatı belirsiz pek çok zorluk söz konusu. Dolayısıyla küresel ticaret, küresel yatırımlar ve bölgesel ve küresel ekonomik etkileşimler bu zorluklardan etkileniyor. Bu konuların çözülmesinde diplomasi ve belli konuların ele alındığı çok taraflı ve ikili çerçeveler son derece önemli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul/Manila'dan bildiriyor. (XHTV)