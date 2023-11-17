APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı San Francisco'da Başladı

30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, ABD'nin San Francisco kentinde başladı. Toplantıda, daha birbirine bağlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir APEC bölgesi inşa etmek hedefleniyor.

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- 30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, daha birbirine bağlı, yenilikçi ve kapsayıcı bir APEC bölgesi inşa etmek hedefiyle Perşembe günü ABD'nin San Francisco kentinde başladı.

San Francisco şehir merkezindeki Moscone Center'da düzenlenen toplantıya ABD Başkanı Joe Biden başkanlık etti.

Biden açılış konuşmasında, "Dünyamız, şu anda vereceğimiz kararların sadece birkaç ülkeyi değil, önümüzdeki birkaç on yıl boyunca dünyanın gidişatını belirleyeceği bir bükülme noktasında bulunuyor" dedi.

ABD Başkanı, "Her ekonomi, eğer harekete geçmezsek başlarına geleceklerin işaretlerini görüyor" diye konuştu.

Biden, "Küresel misyonlarda en büyük pay bize düşüyor. Gidişatı değiştirmek için hala zamanımız varken çözümler üretmenin sorumluluğunu üstlenmeliyiz" dedi.

Perşembe ve Cuma günü düzenlenen liderler toplantısı, APEC üyesi 21 ekonomiden siyaset ve iş dünyası liderlerini bir araya getiriyor.

Toplantı, 11-17 Kasım tarihlerinde San Francisco'da "Herkes için Dirençli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak" temasıyla düzenlenen APEC Liderler Haftası'nın en önemli etkinliği olma özelliğini taşıyor.