Haberler

Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi sürecine yeşil ışık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere 90 milyar avroluk AB destek kredisi sağlanması için geliştirilmiş işbirliği prosedürünün uygulanmasını onayladı. Oylamada 499 milletvekili destek verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Avrupa Birliği (AB) destek kredisi sağlanması için geliştirilmiş işbirliği prosedürü uygulanmasını onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'nın 2026-2027 yıllarındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilmesi öngörülen destek kredisi görüşüldü.

AP milletvekilleri, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek kredisi sağlamak için geliştirilmiş işbirliği prosedürünün uygulanmasına ilişkin AB Konseyi kararını 499 evet, 135 hayır oyuyla onayladı.

Ukrayna'ya AB destek kredisi, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde kararlaştırılmıştı.

Çekya, Macaristan ve Slovakya, Ukrayna'ya yönelik krediyi desteklemediği için sürecin diğer AB üyesi ülkelerin belirli alanlarda işbirliği yapmasına olanak tanıyan geliştirilmiş işbirliği prosedürü ile ilerlemesine karar verilmişti.

AB kurallarında, geliştirilmiş işbirliği prosedürü AP onayını gerektiriyor.

AB, sermaye piyasalarından 90 milyar avro tutarında ortak borçlanma yapmayı ve bu kaynakla gelecek 2 yıl Ukrayna'yı finanse etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Doğru yolda değiller
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı