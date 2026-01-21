Haberler

Avrupa Parlamentosu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını mahkemeye taşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu, AB ile MERCOSUR ülkeleri arasında imzalanan ticaret anlaşmasının hukuka uygunluğunu değerlendirmek üzere Avrupa Adalet Divanı'ndan görüş alacak. Anlaşma, tarım ürünleri için gümrük avantajları sağlarken bazı Avrupa ülkeleri ve çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan ticaret anlaşması hakkında hukuki süreç başlatacak.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkelerinin 17 Ocak'ta imzaladıkları ticaret anlaşması görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB-MECOSUR anlaşmasının AB anlaşmalarına uygun olup olmadığını değerlendirmesi için Avrupa Adalet Divanı'ndan hukuki görüş alınmasına ilişkin kararı 324 hayıra karşı 334 evet oyuyla kabul etti.

Bu aşamadan sonra Avrupa Adalet Divanı, AB-MERCOSUR anlaşmasının hukuki unsurlarını inceleyecek. Mahkemenin benzer kararları alması 2 yıl kadar sürmüştü.

Müzakeresi 25 yıl alan ve 17 Ocak'ta imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, AP ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek. Anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Anlaşma, MERCOSUR'dan AB'ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin gerekli durumlarda pazara erişimini sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de içeriyor. Ancak Avrupalı çiftçiler bunu yeterli bulmuyor.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Doğru yolda değiller
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı