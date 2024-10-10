AOSB Kadın Sanayiciler Platformu, Sürdürülebilirlik İletişimi Uzmanı ile Buluştu

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu üyelerini Sürdürülebilirlik İletişimi Uzmanı Dr. Sertaç Doğanay ile buluşturdu.

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu, üyelerini Sürdürülebilirlik İletişimi Uzmanı Dr. Sertaç Doğanay ile bir araya geldi. AOSB'nin ev sahipliğinde, Seyhan Salonu'nda "En Değerli Varlığımız Network" teması ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Efe Efeoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik, kadın sanayicilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Gözek Çelik, etkinliğin açılış konuşmasına, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yönetim kurulu üyeleri ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar'a, platforma verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek başladı.

Sürdürülebilirlik kavramının önemine vurgu yapan Ayça Gözek Çelik, bu konunun AOSB'nin ana gündem konularından biri olduğunu ve bu konuda sanayicilere yol gösterici çok kıymetli projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Başta iklim değişikliği olmak üzere sürdürülebilirlik anlamında yaşanan dönüşümün üretim ve tüketim anlayışında küresel bir değişime sebep olduğunu ifade eden Çelik, bu nedenle AOSB'nin, katılımcılarına yüksek değerli yenilikçi hizmetler sunup sürdürülebilir gelişimini desteklemesinin önemine değindi.

Çelik, "Sürdürülebilirlik anlamında uluslararası ticaretteki yeni sistemlerin risk ve fırsatlar doğuracağını bu nedenle dönüşümün ülkemiz sanayisi için gereklilik olduğunu düşünüyoruz. İklim değişikliği başta olmak üzere çevresel ve sosyal unsurların üretimin merkezinde yer aldığı yeni üretim anlayışından hareketle "sürdürülebilir üretim" yaklaşımını benimsedik" dedi.

Platform bünyesinde oluşturulan komiteler ve çalışma grupları ile işletmelerin teknolojiyi nasıl kullanabilecekleri ve dijital çağda rekabet avantajı elde etmek için hangi stratejileri benimsemeleri gerektiği konularında çalışma yürütüldüğünü belirten Çelik, programa katılan platform üyelerine ve programın düzenlenmesinde emeği geçen İç ve Dış İlişkileri Geliştirme Komitesi Sözcüsü Yeliz Kulakoğlu Ateş'e, Komite Üyeleri Banu Aksan Seziş, Ela Kırmızıdam Selek ve Gizem Uçurum'a, çalışma grubu üyesi Meltem Aydın'a teşekkür etti.

AOSB CES Projesi

AOSB Bölge Müdürlüğü'nün Türkiye'nin ilk TSE onaylı karbon emisyon yazılımı AOSB CES'den (Carbon Emission Software) söz eden Çelik, bu hizmet sayesinde firmaların artık kurumsal karbon ayak izini hesaplayabildiğini belirtti.

Çelik'in sahneye davet ederek, sözü bıraktığı Dr. Sertaç Doğanay ise akıcı konuşması ve feyz veren deneyimleriyle dinleyicilerine değerli bilgiler verdi. Sosyal medyanın doğru kullanıldığında sağlayacağı faydalara dikkati çeken Doğanay, bu mecraların sadece sosyalleşme platformu olmadığını aynı zamanda çeşitli iş fırsatları sunup, kullanıcılarına geniş bir Network sağladığını ifade etti.

Dr. Doğanay, Network ile kurulan ilişkilerin, genel kariyer desteği için olduğu kadar kişinin becerilerini ve bilgi tabanının sürekli büyümesi için de gerekli olduğunu belirterek, yeni nesil liderler için etkili bir linkedin kullanıcısı olmanın inceliklerine ve bunun getireceği faydalara dikkati çekti.

"Sürdürülebilirlik İletişimi ve Küresel Sürdürülebilirlik Trendleri" konusunda da bilgi paylaşımında bulunan Dr. Sertaç Doğanay, bu konuda kendi deneyimlerinden örnekler verdi.

Networking yapmanın almaktan çok vermekle ilgili olduğunu belirten Dr. Sertaç Doğanay, "Önce verin, sonra isteyin. Kurduğunuz toplulukların amacını, hedefini, hedef kişilerini net olarak belirleyin ve bunu paylaşın. Bir etkinliğe gitmeden önce oraya gelecek kişilerin bir listesine ulaşabilirseniz, kiminle temas kuracağınızı belirleyebilirsiniz. Bir etkinliğin ardından, tanıştığınız kişilerle temasını sürdürmeniz, sonrası için en güzel yatırımdır" ifadelerine yer verdi.

Program, Dr. Doğanay'ın, Türkiye ve dünyada farklı amaçlarla kurduğu topluluklar ve yürüttüğü network aktiviteleriyle ilgili yöneltilen tüm soruları yanıtlamasıyla sona erdi. - ADANA