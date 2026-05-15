Adana'nın sanayi vizyonunda kadın gücü öne çıkıyor

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur, Adana Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret ederek kadın istihdamı ve sanayide kadın gücünün artırılması konularını görüştü.

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur, sanayide kadın gücünün artırılması, gençlerin üretime kazandırılması ve Adana'nın sanayi vizyonunun daha ileriye taşınması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur, Platform Yönetim Kurulu Üyeleri ile AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Uğur Ersöz, Adana Valisi Mustafa Yavuz'u ziyaret ederek, kadın istihdamına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Valilikte samimi ve verimli bir atmosferde gerçekleşen görüşmede; Adana'nın sanayi potansiyeli, üretim gücünün sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kadınların sanayide daha aktif rol üstlenmesinin sağlayacağı ekonomik ve sosyal katkılar üzerinde duruldu.

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Elif Tosmur, kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti. Tosmur, gençlerin üretim kültürüyle daha erken yaşta buluşturulmasının, meslek liseleri ile sanayi arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesinin ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik projelerin Adana sanayisinin geleceği açısından kritik bir değer taşıdığını kaydetti.

Elif Tosmur, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve kadınların üretim süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesinin yalnızca ekonomik değil, sosyal kalkınma açısından da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Tosmur, AOSB Kadın Sanayiciler Platformu olarak sanayide kadın gücünün artırılması, gençlerin üretime kazandırılması ve Adana'nın sanayi vizyonunun daha ileriye taşınması adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise, kadın sanayicilerin üretime, istihdama ve şehrin ekonomik gelişimine sunduğu katkının önemine dikkat çekerek, "Kadın sanayicilerimiz kalkınma vizyonumuza önemli katkılar sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yavuz, şehrin üretim gücüne değer katan çalışmaları ve nazik ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür ederek, kadın girişimcilere çalışmalarında başarılar diledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
