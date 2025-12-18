Haberler

AOSB Başkanı Sütcü: "Sanayicinin ihtiyaçlarını önceleyen bütüncül bir yönetim anlayışı benimsiyoruz"

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, sanayicilerin ihtiyaçlarını önceliklendiren bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, bölgenin gelişimi için 12 yeni vizyoner projenin hayata geçirileceğini açıkladı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sanayicinin ihtiyaçlarını önceleyen bütüncül bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyledi.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve yönetimi, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile beraberindeki heyeti ağırlayarak bölgenin gelişim süreci, mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Ziyarete İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Daire Başkanı Caner Bozat, OAİB Genel Sekreteri Musa Demir, TTB Genel Müdürü İlker Yeşil, AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AKİB Genel Sekreter Yardımcısı Osman Erşahan ile Ticaret Uzmanları Burcu Banu Başal ve Veysel Karani Demirel katıldı.

Heyeti AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve M. Nedim Büyüknacar ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar ağırladı.

AOSB'nin yalnızca üretim alanlarıyla değil, enerji, çevre, altyapı, lojistik, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere sanayicilere sunduğu fark oluşturan hizmetlerle öne çıktığını vurgulayan Başkan Sütcü, "Sanayicinin ihtiyaçlarını önceleyen bütüncül bir yönetim anlayışı benimsiyoruz" dedi.Sütcü, yatırımcıya hazır, güçlü ve sürdürülebilir bir üretim ortamı sunduklarını belirterek, AOSB'nin planlı büyüme modeliyle hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için cazip bir merkez olmaya devam ettiğini dile getirdi.

"12 vizyoner proje daha hayata geçirilmeye hazırlanılıyor"

Bugüne kadar hayata geçirdikleri hizmetler ve devam eden çalışmalardan da söz eden Sütcü, bölgenin ihtiyaçları ve stratejik hedefleri doğrultusunda fizibilite çalışmaları tamamlanan 12 vizyoner projeyi daha hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Bölgenin geleceğini şekillendirecek güçlü bir vizyonla projelerini planladıklarını ifade eden Başkan Sütcü, sürdürülebilirlikten afet yönetimine, enerji verimliliğinden lojistik altyapıya kadar pek çok alanda modernizasyon çalışmalarına devam ettiklerini, günün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sanayiciye hizmet sunduklarını anlattı. Sütcü, altyapıdan üstyapıya, sanayi sitesi, toplu konut projesi, GES projeleri, konaklama, afet yönetimi, tır parkı ve Misis Köprülü Kavşak Revizesi Projesi'ne kadar birçok çalışma ile sanayiciye hizmetlerini günün ihtiyaçlarını dikkate alarak sürdüreceklerini kaydetti.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından da heyete kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, bölgede sanayicilere sağlanan elektrik, doğalgaz, içme ve kullanma suyu, atık su arıtma hizmetleri ile altyapı yatırımları detaylı şekilde aktarıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve beraberindeki heyet verilen hizmetlerden dolayı tebriklerini iletirken, AOSB yönetimi de konuk heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - ADANA

