Antalya Turizm Fuarı'nda İş Bankası'nın Dijital Platformu Müjdesi

Antalya Turizm Fuarı'nın açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "İştirakimiz Softtech ile birlikte geliştirdiğimiz; acentelere, otellere ve tur operatörlerine yönelik Turizm Dijital Platformu'nu birkaç hafta içerisinde sektörün kullanımına sunacağız" dedi.

Dünyanın farklı noktalarından gelen turizm profesyonellerini buluşturan ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Antalya Turizm Fuarı, Antalya Expo Center'da başladı. İş birliklerine olanak sağlamasının yanı sıra yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapıldığı fuarın ana sponsorluğunu bu yıl da Türkiye İş Bankası üstlendi.

"Yol arkadaşı ve çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin kalkınmasında özellikle döviz girdisi ve cari açık bakımından en önemli sektörler arasında yer alan turizme stratejik önem verdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörün sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda dönüşümünü desteklemek için yenilikçi finansman modelleri, yeşil yatırımlar ve dijital çözümlerle turizmcilerin yanındayız. Yalnızca bir finansman kaynağı değil, bir yol arkadaşı, bir çözüm ortağı olmayı taahhüt ediyoruz. 2023 Kasım ayında sektöre 2 yıl içinde ilave 1 milyar dolar kaynak aktararak toplam aktarılan kaynakta 2 milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza yönelik verdiğimiz sözümüzü 2 yıl dolmadan yerine getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Turizm Dijital Platform

Türkiye'nin en çok turist ağırlayan ili olan ve turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'nın, istihdam, gıda, ulaşım ve hizmet sektöründe ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturduğunu belirten Yılmaz, "2026 sonuna kadar sektörde gerçekleşmesi beklenen 2,38 milyar dolar tutarındaki yeni otel ve renovasyon yatırımlarının finansmanına destek olabilecek finansal güçte ve kararlılıktayız. Yatırımların bütçesinin yüzde 31'lik kısmının, yani yaklaşık 800 milyon doların, Antalya'daki otel projelerinden oluşması buradaki potansiyelin önemini ortaya koyuyor" dedi.

Turizmin ülkenin cari işlemler dengesine; 2024 yılında 48,95 milyar dolar, 2025 Ağustos döneminde 32,7 milyar dolarlık net seyahat geliri katkısı olduğunu belirten Yılmaz, sektöre yönelik olarak bankanın iştiraki Softtech ile birlikte bir Turizm Dijital Platformu geliştirdiklerini; acentelerin, otellerin ve tur operatörlerinin kullanabileceği platformun birkaç hafta içerisinde sektörün kullanımına sunulacağını söyledi. - ANTALYA